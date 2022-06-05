«Так вот он какой, султан Сулейман»: жена засняла Халита Эргенча в шортиках и с пузиком на диване

Бергюзар Корель показала, как сейчас выглядит ее муж. Никто из поклонников не ожидал, что за время пребывания в Европе актер из турецкого сериала «Великолепный век» так наберет в весе и массе. Жена подловила Халита Эргенча, когда тот возлежал на диване у телевизора.

При этом султан Сулейман, как его прозвали поклонники, щегольнув в шортиках и растянутой футболке, засветив свое гордо вздымающееся пузико. Кажется, Халит стал налегать на сладенькое. Или в 52 года актеру не так просто оставаться стройным и подтянутым. Но своего домашнего вида Эргенч явно не стесняется. Похоже Бергюзар Корель любит мужа и таким. Раз уже позволяет ему кусать себя за запястье в проявлении нежных чувств.

«Так вот он какой, султан Сулейман», «Бергюзар, похоже, решила распугать фанаток Сулейманчика», «В шортиках? Какой импозантный мужчина», «Вид шикарный! Даже пузико ему идет», «Стареет, Животик, вон, отъел», «А султан Сулейман то был статный, без пузика! Подтянутый», «Распустил себя, отъелся», — пишут фолловеры.

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