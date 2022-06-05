А зачем мучить? Лазарева рассказала, как страдают ее дети после эмиграции в Испанию

Юмористка первой улетела в Европу, а потом перевезла всех своих близких.

Татьяна Лазарева рассказала, что перебралась в Испанию не одна. Компанию ей составил бывший муж Михаил Шац, а также дочери Софья и Антонина. Сын Степан эмигрировал в Португалию.

По словам артистки, переезд на ПМЖ из России дался ей довольно просто, поскольку у нее был опыт освоения Москвы после Новосибирска, и в Испании она ранее жила четыре года. А вот дети до сих пор не могут привыкнуть к новым реалиям, жалуются, что им тяжело.

«Дети очень переживают. Особенно переживаешь, когда это не по твоей воле, здесь даже взрослые люди ломаются. <…> Соньке вообще тяжело», — рассказала Лазарева в программе YouTube «А поговорить?»

По словам юмористки, она поглядывает в соцсети дочки, где видит, что ей реально непросто. Ситуация осложняется тем, что дочь мечтала о карьере артистки. И в России вместе с отцом она начала некоторые проекты в Интернете, стала записывать песни, добиваться определенных успехов, а сейчас была вынуждена все бросить.

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