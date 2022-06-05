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«Хохотушка! А где молочные зубки?»: принцесса Шарлотта рассмеялась над шуткой братика Джорджа, показав улыбку бабушки леди Ди

Многие подданные считают, что правнучка Елизаветы II как две капли воды похожа на леди Диану. Особенной своей искренней светлой улыбкой.

«Хохотушка! А где молочные зубки?»: принцесса Шарлотта рассмеялась над шуткой братика Джорджа, показав улыбку бабушки леди Ди
Кейт Миддлтон с детьми - сыном Джорджем и дочкой Шарлоттой. Фото: Global Look Press

Кейт Миддлтон появилась на публике вместе со своими старшими детьми — принцем Джорджем, которому вот-вот исполнится девять лет и дочкой Шарлоттой, ей семь лет. При этом все внимание фотографов было приковано к юной правнучке Елизаветы II. Она, как считают многие, точь-в-точь похожа на свою бабушку леди Диану.

Так, рассмеявшись над шуткой старшего братика, дочка Кейт Миддлтон расплылась в очаровательной улыбке, точно такой же, как у мамы принца Уильяма. Шарлотта от души смеялась, совершенно не стесняясь того, что у нее выпали молочные зубки. Правнучка Елизаветы II очаровала подданных своим искренним смехом и чистосердечностью, чем напомнила леди Диану.

Дочка герцогини Кембриджской - принцесса Шарлотта
Принцесса Шарлотта очаровала подданных улыбкой бабушки леди Дианы. Фото: Global Look Press

«Хохотушка! А где же молочные зубки?», «Шарлотта просто копия леди Ди!», «Такая же улыбчивая! Милейший ангел», «Сразу видно, что смеется от души, без наигранности и фальши», «Очень похожа на бабушку леди Ди», «Милая детка», — пишут фолловеры.

Напомним, что еще 2 июня в Лондоне стартовали грандиозные торжества по случаю платинового юбилея Елизаветы II. Ведь 70 лет назад она взошла на престол.

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