«Наш любимый хулиган»: Подольская трогательно поздравила сына с днем рождения

Наталья Подольская официально вышла замуж за Владимира Преснякова в 2010 году. И только через 5 лет у пары родился первенец Артемий.

Звезда рассказывала, что он был вымоленным ребенком для них. В какой-то момент знаменитости даже стали переживать, что не могут иметь детей и в буквальном смысле просили его у Бога. Сейчас у пары уже двое сыновей – в октябре 2020 года у них появился еще сыночек Ванечка. Артисты мечтают и о третьем, хотят девочку.

Ну а пока пара радуется тем, что есть. 5 июня Подольская и Пресняков отмечают день рождения Артемия. Наталья трогательно обратилась к сыну в день его семилетия.

«Сегодня ровно 7 лет назад моя жизнь разделилась на до и после! Родился наш первый сын — Тема. В этот день я узнала, что такое самая настоящая и всепоглощающая любовь. Будь счастлив и здоров, наш вечный энерджайзер! Наш любимый хулиган, пусть у тебя все будет не просто нормально, а просто обалденно! Любим тебя!» — написала в своем телеграме Наталья Подольская.

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