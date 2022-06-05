«Еще много лет…»: Фахрийе Эвджен ответила на слухи о разводе, публично заговорив о любви к Бураку Озчивиту

Актриса из сериала «Альпарслан» в свой день рождения воспела чувства к своей второй половинке.

4 июня Фахрийе Эвджен отметила день рождения. Ей исполнилось 36 лет. Вместе с мужем Бураком Озчивитом актриса из сериала «Королек — птичка певчая» воспитывает трехлетнего сына Карана.

Ранее в СМИ появились слухи о том, что в семье красавицы-актрисы не все так гладко. Якобы Фахрийе пришлось отказаться от съемок в продолжении сериала «Альпарслан» из-за ревности Бурака Озчивита. Именно он, по слухам, настоял, чтобы его жена покинула съемочную площадку ленты. И причиной тому обычная мужская ревность.

Бурак якобы так бурно отреагировал на съемки Эвджен с Барышем Ардучем. В турецкой прессе тут же стали писать, что пара вот-вот распадется. Однако актриса выбрала семью.

Впрочем, сама Фахрийе слухи о разводе с Бураком Озчивитом опровергла, публично признавшись в любви своему мужу в собственный день рождения. Актриса дала понять, что ее чувства к Бураку также сильны, как и раньше. К тому же Эвджен намекнула, что будет любить свою вторую половинку еще долгие-долгие годы.

«Я люблю тебя больше всего на свете! Всегда так и еще много-много лет…» — написала Фахрийе, обращаясь к красавцу-турку.

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