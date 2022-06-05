«Кусь от султана Сулеймана»: Бергюзар Корель развалилась с Халитом Эргенчем на диване у телевизора

Бергюзар Корель поделилась с поклонниками домашними кадрами. Вместе с семьей актриса из турецкого сериала «1001 ночь» обосновалась в Европе. Так, возлюбленную Халита Эргенча с дочкой Лейлой «подловили» в лондонском поезде. Ранее в прессе писали, что звезда «Великолепного века» перебрался за границу. Сама же Бергюзар намекала, что в Лондоне она с мужем и детьми проводит уикенд. Однако отпуск парочки явно затянулся.

На свежих кадрах жена Халита Эргенча возлежала на диване у телевизора, рядом с возлюбленной развалился и сам султан Сулейман, так актера прозвали поклонники. В какой момент Халит поймал ручку Бергюзар, оставив укус на ее запястье, чем вызвал бурную реакцию у жены. Корель не смогла подавить вопль, но явно осталась довольной таким нежным проявлением чувств со стороны Халита. Да, такими султана Сулеймана поклонники еще не видели!

«Какой игривый, однако, султан», «Кусь от султана Сулеймана», «Такие милые», «Как самая обычная семья», «Ну классные же!», «Сулейман еще и кусается??», «Проказник султан», «Как же он в нее влюблен, что даже укусил», «Это от переизбытка чувств, вот и кусюкнул», — пишут фолловеры.

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