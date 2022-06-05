Молодая жена 62-летнего Игоря Николаева в джинсах с выбеленными коленками щегольнула в парке

62-летний Игорь Николаев вместе с женой Юлией Проскуряковой, дочкой Вероникой и родственниками супруги провел уикенд в уединенном местечке — Agalarov Golf and Country Club (это целый комплекс, в котором имеются возможности не только до игры, но и для отдыха, — Прим. ред.). Возлюбленная именитого композитора щегольнула в ультрамодных джинсах с потертыми выбеленными коленками. Изюминкой образа певицы стала жемчужная ветровка.

«А к нам сестрички приехали! Мы всем желаем хороших выходных и прекрасного настроения!!» — отметила Проскурякова.

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