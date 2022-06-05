Снято на Мальдивах: Алла Михеева в манящем купальнике прикрыла красоту широкополой шляпой

Алла Михеева в своем аккаунте во «ВКонтакте» показала красивые пляжные кадры, сделанные на Мальдивах. Она примерила белый купальник и красиво позировала со шляпой возле пальм и линии синего океана.

Публика немало была впечатлена нарядом народной любимицы, ведь в эфире «Вечернего Урганта» ведущая не появлялась в столь раскрепощенных образах.

Страничка Аллы, где она показала свой пляжный образ, в настоящий момент просто разрывается от различного рода комментариев. Одни фолловеры в восторге от внешнего вида Михеевой, а кто-то критикует и купальник, и фигуру звезды ТВ вместе с ним.

«Алла, ты прелесть, малышка красивая и талантливая девушка! Но какая-то ты не народная! Ближе прошу, ближе подходи!», «Какая-то пустая, бесплодная что ли, жизни в ней нет», «Господи, какие ноги», «Так и хочется покормить девчонку… Видно, что совсем не кормят», «Красавица нереальная», — написали люди в комментариях.

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