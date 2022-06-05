Чуть не развелись? Турок приревновал: что слышно о семейной жизни Бурака Озчивита с Фахрийе Эвджен

Бурак Озчивит — любимец турецкой прессы. Звезда сериала «Великолепный век» стал одним из самым востребованных и высокооплачиваемых актеров. Сейчас он с успехом снимается во втором сезоне сериала «Основание Осман». У проекта неплохие рейтинги, так что не за горами и третий сезон.

После свадьбы в 2019 году жена актера Фахрийе Эвджен подарила Бураку первенца — сына Карана. Почти два года она провела в декрете. Однако вернулась к съемкам, получив роль в сериале «Альпарслан», который стал продолжением ленты «Пробуждение: Великие Сельджуки». Поговаривают, что из-за этого проекта между Бураком Озчивитом и Фахрийе Эвджен возникла ссора.

В прессе пишут, актер попросту приревновал свою красавицу жену к ее партнеру по сериалу «Альпарслан» Барышу Ардучу. Новую волну слухов о разладе с мужем подогрела и Фахрийе, поделившись с поклонниками тем, что она покидает сериал — в продолжении «Альпарслан» она сниматься не будет. Похоже, что Эвджен решила выбрать семью. Однако в прессе тут же появились намеки, что именно Бурак Озчивит запретил ей сниматься с Барышем Ардучем. Но пока супруги на этот счет не высказываются.

По материалам rusturkey.com, Hаber Ankara

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