«Превратилась из возрастной женщины в девочку»: Миро увидела экс-жену Лепса и поразилась

Известный блогер Лена Миро удивилась, когда увидела, как выглядит сейчас бывшая жена Григория Лепса Анна Шаплыкова. Спустя полгода после развода, она необычайно похорошела и помолодела.

«Превратилась из возрастной женщины чуть ли не в девочку. Какая косметическая процедура могла бы дать подобный эффект? А дело тут не в косметологии, а во внутренних ощущениях. Если человеку хорошо, то и выглядит он прекрасно. Ты выглядишь так, как себя ощущаешь. Когда ты счастлива, то свет изнутри прорывается и наружу», — написала в ЖЖ Миро.

Блогер полагает, что счастлива Шаплыкова именно из-за развода с музыкантом. Лена считает, что большинство разведенных женщин, напротив, впадают в уныние. «Для них развод — не конец страданиям, а начало новых», — сказала акула пера.

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