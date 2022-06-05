У Карана вся моська в шоколаде! Бурак Озчивит с Фахрийе Эвджен накормили сына мороженым, а он измазал их десертом

Сын Бурака Озчивита заляпался сам, да и к тому же запачкал белоснежную футболку отца.

Бурак Озчивит провел уикенд с семьей. Вместе с Фахрийе Эвджен и сыном Караном актер из турецкого сериала «Основание Осман» прогулялся в парке и полакомился вкусным десертом. Жена красавца-турка позволила трехлетнему сыну съесть мороженое. Малыш перепачкал все лицо шоколадом и даже заляпал белоснежную футболку отцу. При этом сам Бурак отчитывать мальчика за такое неряшество не стал, а даже наоборот, рассмеялся. Похоже в семье Озчивита не принято ругать детей за их шалости и проделки.

Актер не так много времени уделяет сынишке, поэтому старается каждый уикенд превратить в праздник. Разве мог Бурак отругать мальчика только за то, что тот испортил ему футболку, которую Фахрийе едва ли сможет отстирать от шоколада. Эти пятна уж точно останутся на ткани и после самой бережной стирки. Зато какие довольные лица у сына и отца.

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