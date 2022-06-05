Абдулова отшила, Шатров был выгоден: как Мирошниченко манипулировала мужчинами

Народный артист Всеволод Шиловский, рассказывая «Экспресс газете» о Константине Хабенском и его странном поведении в МХТ, где он главные роли якобы дает себе, раскрыл интересные подробности жизни актрисы Ирины Мирошниченко.

Звезда фильмов «Зимняя вишня» и «Вам и не снилось…» в восторге от Хабенского как от худрука театра, но Шиловский уверен, что артистка чувствует в нем свою выгоду.

«Она хорошая актриса, но холодная. У нее все — от головы, а не от сердца. Как в жизни, так и в искусстве», — заявил Всеволод Шиловский.

По его словам, Ирина Мирошниченко вообще не способна на большие чувства, хотя и была замужем трижды.

«В нее безумно был влюблен Сева Абдулов, но она его отшила из-за отсутствия выгоды. Прекрасный актер и человек Игорь Васильев страдал из-за Иры — тоже был выставлен за дверь по той же причине. Я был свидетелем первого брака Иры. На репетиции она сказала: «Поздравьте меня. Я выхожу замуж за Михаила Шатрова». Он был знаменитым драматургом, обласканным властью, и Ира охмурила его ради того, чтобы приобрести статус», — сказал артист.

Он заметил, что Шатров был намного старше Мирошниченко, но любил молодых и красивых актрис.

Напомним, Ирина Мирошниченко была трижды замужем. Драматург Михаил Шатров был первым ее мужем с 1960 года по 1972-й. В 1972-м же она вышла замуж за литовского режиссера Витаутаса Жалакявичюса. А в 1975-м – за народного артиста Игоря Васильева. С ним Мирошниченко прожила 5 лет.

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