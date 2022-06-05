«Вот тебе бабки, наедь на Марго»: Шахназаров раскрыл суть конфликта Киркорова с Симоньян

В конце апреля Филипп Киркоров отметил свое 55-летие и попал в скандал. На сцене Кремля он станцевал на поваленном кресте, чем вызвал гнев публики. А после поп-король решил вступиться за Максима Галкина, по ориентации которого прошлась медиаменеджер Маргарита Симоньян в студии канала «Россия 1».

Публицист Михаил Шахназаров утверждает, что за Галкина Киркоров заступился вовсе не из-за добрых побуждений.

«Там было так. Подошли люди к Филиппу и сказали: «Филимон, пойдешь на камеру, вот тебе бабки, наедь на Марго. Там перешли все границы, это же Максим Галкин». А может и без бабок… Это мое предположение. А Филимон пошел и наговорил. Смотрите, как его под танки грамотно кинули», — порассуждал Шахназаров в YouTube-шоу «Полный Абзац».

Также публицист предположил, что ждет поп-короля в недалеком будущем.

«Сейчас его проверят. Либо начнут «напихивать» по полной программе либо он весь в белом. Беги к кураторам, спрашивай: «Что ж вы меня так подставили?» А это только начало», — добавил Шахназаров.

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