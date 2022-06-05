«Люди думают, что я предала родину»: Нетребко пожаловалась западным журналистам

Анна Нетребко, несмотря на изменившееся к ней отношение, собирается вернуться в Россию.

Оперная дива Анна Нетребко в интервью австрийскому изданию Zeit пожаловалась, что люди в России стали к ней плохо относиться после ее скандального заявления по поводу действий страны.

«В России люди уже злятся на то, что я вообще что-то сказала против. Люди думают, что я предала свою родину. Я не могу угодить всем. Но что ж, я могу с этим жить», — сказала певица.

Она заявила, что пытается остаться человеком, и однажды люди все равно поймут, что она не предатель. Анна Нетребко в дальнейшем планирует приехать в Россию, навестить свой родной Краснодар. Но не сейчас, а когда все успокоится, утрясется.

В настоящий момент свое выступление в Санкт-Петербурге на фестивале «Белые ночи» она отменила. «Не время», — сказала Анна Нетребко.

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