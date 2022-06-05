«Прежде всего дает роли себе и друзьям»: почему у Хабенского не получается быть хорошим худруком

Любимец российской публики Константин Хабенский с октября 2021 года является художественным руководителем МХТ имени А. П. Чехова. Народный артист Всеволод Шиловский полагает, что он занял не совсем свое место.

При неоспоримом актерском таланте, у него не хватает навыков руководителя, да и личные интересы порой берут верх, высказалась звезда фильмов «Следствие ведут знатоки» и «Военно-полевой роман».

«Хабенский — хороший артист, но быть хорошим худруком у него вряд ли получится. Руководитель театра обязан думать обо всем коллективе, ставить интересы коллектива выше своих, создавать спектакли, а Хабенский, судя по его действиям, прежде всего дает роли себе и своим друзьям», — заявил артист «Экспресс газете».

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