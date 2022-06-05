«Смотришь на лицо и все понимаешь»: Шахназаров озвучил, что общего у Чубайса и Зеленского

Бывший российский политик и экс-глава РОСНАНО Анатолий Чубайс теперь живет за границей. Ранее его видели в Израиле, а накануне он засветился на Кипре. В Лимассоле Чубайса заметили в супермаркете с пустой тележкой.

Снимок быстро разлетелся по Сети. Публицист Михаил Шахназаров, глядя на него, сделал свои выводы.

«Чубайса на коррупцию проверять – это как проституток на девственность или Зеленского на IQ. Ну, вы о чем говорите? Смотришь на его лицо и все понимаешь! Он даже стоит с тележкой и думает: а что бы (нецензурное слово)», — сказал Шахназаров в программе «Здравствуйте, товарищи» на телеканале «Звезда».

Напомним, ранее Михаил Шахназаров посвятил Анатолию Чубайсу целое стихотворение, в котором назвал экс-руководителя «рыжим проходимцем».

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