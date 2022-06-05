Вместо музыки — вино: Макаревич рассказал о необычном творческом дуэте с молодой женой

С некоторых пор Андрей Макаревич с молодой женой Эйнат Кляйн живут в Израиле. Там же, в апреле, 37-летняя избранница музыканта родила сына. Малыш стал четвертым ребенком 62-летнего лидера «Машины времени».

Недавно Эйнат Кляйн заявила, что выходит из декретного отпуска и начинает работать. Она составляет и проводит особые экскурсии для туристов. А накануне в своей соцсети Макаревич сообщил, что 21 июля в Тель-Авиве пройдет дегустация нового вина, созданного их творческим дуэтом.

«В уже далеком, прекрасном 2019 году, когда планета еще не знала карантинов и изоляций, в том далеком светлом прошлом, в самарийских горах созрел прекрасный урожай. За наполнение бутылки отвечала Эйнат Кляйн, а вот за эксклюзивное оформление этикетки — Андрей Макаревич. Каждая бутылка пронумерована и является вполне себе коллекционной вещью. Точнее, произведением искусства», — сообщил Макаревич.

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Напомним, с началом определенных мировых действий Андрей Макаревич нелестно высказался о России и россиянах и уехал в Израиль.

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