«Что за любовь такая?»: Миро раскрыла подноготную брака Кеосаяна с Симоньян

Режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян более 20 лет прожил в браке с актрисой Аленой Хмельницкой. Она родила ему двух дочек – Александру и Ксению. Но в 2012 году Кеосаян без памяти влюбился в журналиста Маргариту Симоньян.

Медиаменеджер родила режиссеру троих детей и только минувшей зимой стала его законной женой. Блогер Лена Миро решила порассуждать о браке знаменитостей. Она заподозрила, что у Кеосаяна была вовсе не любовь, а корыстные мотивы.

«Я совершенно искренне не понимаю, как можно было сменить одну на другую. Что это за любовь такая? Больше 20 лет ты жил с удивительно красивой женщиной, которая с годами не растеряла свою красоту, а после решил: «Надоела мне красота! Дайте мне бабу понеказистее!» — написала Миро в своем блоге.

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