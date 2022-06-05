«Татьяна — зверь, причем жестокий»: Шиловский вскрыл поступки Дорониной во МХАТе и в кино

Всеволод Шиловский рассказал о сумасбродных поступках Татьяны Дорониной, которые с трудом вяжутся с образом образцовой женщины-матери, который она создала на киноэкранах СССР.

По словам Шиловского, Доронина как актриса «закончилась после того, как ушла от Георгия Товстоногова из БДТ».

При этом артист признает, что сам способствовал, чтобы ей дали МХАТ им. Горького. Потом он горько сожалел об этом.

«Татьяна Васильевна притворялась, что любит актеров, а на самом деле их ненавидела. На моих глазах она назвала Бориса Щербакова «говно-артистом». Я, режиссер, бросил графин на пол от возмущения и сказал Дорониной: «Извинитесь». Она прошипела: «Извини». Татьяна — зверь, причем жестокий», — сказал Шиловский «Экспресс газете».

Шиловский утверждает, что Доронина активно пропихивала в фильмы своих мужей и партнеров. Именно поэтому режиссеры якобы не хотели ее снимать. Ведь им приходилось терпеть не только несносный характер актрисы, но и ее фаворитов. Артист сказал, что звезда СССР всегда отличалась высокомерием и немало выпила крови у Георгия Натансона, без которого не было бы киноактрисы Татьяны Дорониной.

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