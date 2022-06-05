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«Татьяна — зверь, причем жестокий»: Шиловский вскрыл поступки Дорониной во МХАТе и в кино

Всеволод Шиловский уверен, что Татьяна Доронина всегда ненавидела актеров.

«Татьяна — зверь, причем жестокий»: Шиловский вскрыл поступки Дорониной во МХАТе и в кино
Татьяна Доронина. Фото: Global Look Press

Всеволод Шиловский рассказал о сумасбродных поступках Татьяны Дорониной, которые с трудом вяжутся с образом образцовой женщины-матери, который она создала на киноэкранах СССР.

По словам Шиловского, Доронина как актриса «закончилась после того, как ушла от Георгия Товстоногова из БДТ».

Всеволод Шиловский. Фото: Global Look Press

При этом артист признает, что сам способствовал, чтобы ей дали МХАТ им. Горького. Потом он горько сожалел об этом.

«Татьяна Васильевна притворялась, что любит актеров, а на самом деле их ненавидела. На моих глазах она назвала Бориса Щербакова «говно-артистом». Я, режиссер, бросил графин на пол от возмущения и сказал Дорониной: «Извинитесь». Она прошипела: «Извини». Татьяна — зверь, причем жестокий», — сказал Шиловский «Экспресс газете».

Шиловский утверждает, что Доронина активно пропихивала в фильмы своих мужей и партнеров. Именно поэтому режиссеры якобы не хотели ее снимать. Ведь им приходилось терпеть не только несносный характер актрисы, но и ее фаворитов. Артист сказал, что звезда СССР всегда отличалась высокомерием и немало выпила крови у Георгия Натансона, без которого не было бы киноактрисы Татьяны Дорониной.

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Всеволод ШиловскийМХАТ им. ГорькогоТатьяна Доронина