Впервые мама: 23-летняя Маша Кончаловская рассказала о пополнении в семье

Единственная дочь актрисы Любови Толкалиной и режиссера Егора Кончаловского Мария вышла замуж в начале осени 2020 года. Ее избранником стал бизнесмен из Калининграда Никита Кузьмин. Пока пара не планирует становится родителями – Мария хочет реализовать себя в профессии. Кстати, по актерской стезе она не пошла – выбрала дизайн и моделинг.

Накануне Маша поделилась в своей соцсети трогательным снимком. Ее кошка модной породы сфинкс родила котят.

«У нас родились дети-внуки», — подписала снимок Кончаловская.

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Напомним, недавно отец Марии Егор Кончаловский женился. В ЗАГС он сходил со своей гражданской женой Марией Леоновой.

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