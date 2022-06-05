«Однажды все успокоится»: Нетребко заявила о своем намерении вернуться в Россию

Анна Нетребко полагает, что когда-нибудь ее земляки поймут и простят.

Оперная певица с двойным гражданством – российским и австрийским – Анна Нетребко намерена вернуться в Россию. Правда не в ближайшее время. Напомним, звезда публично осудила страну и заявила о своем намерении связать будущее с Европой.

Теперь в интервью австрийскому изданию Zeit она призналась, что сделала это под давлением неких различных сил. Она боялась потерять свой австрийский паспорт и попасть под санкции.

Тем не менее Анна Нетребко не считает себя предателем и надеется, что земляки поймут ее и простят. И хотя она честно признает, что пытается усидеть на двух стульях одновременно, она планирует в будущем вернуться в Россию.

«У меня в России семья и друзья. Мои родители умерли. Но у меня есть наш дом в моем родном городе Краснодаре и мои друзья. Конечно, я хочу вернуться туда, и я это сделаю, когда однажды все успокоится», — сказала Нетребко австрийским репортерам.

По словам певицы, ее близкие и друзья приняли ее позицию, никто из них ее не осудил, не отвернулся. Напротив, она ощущает только поддержку.

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