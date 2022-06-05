Манижа, от которой «противно» Шахназарову, спела на третьей свадьбе Кержакова

Футболист Александр Кержаков женился в третий раз. Бывший игрок «Зенита» расписался с продюсером Евгенией Ледащевой.

Предыдущие два брака Кержакова заканчивались скандалами. В 2005-м он женился на студентке СПбГУ Марии Головой, однако через пять лет развелся. От этого союза у него дочь Дарья.

Как пишет Telegram-канал «НеМалахов» Маше футболист якобы изменял с Екатериной Сафроновой. В 2013 году у них родился сын Игорь. Через год Кержаков через суд лишил свою возлюбленную родительских прав, обвинив в наркомании.

Затем он женился на Милане Тюльпановой. Этот союз длился несколько лет. В 2017-м телеведущая подарила ему сына Артемия, но через год они разорвали отношения. Александр Кержаков опять хотел, чтобы сын остался с ним, но не получилось. Ребенок живет с мамой, а спортсмен платит ему алименты – 1/6 часть дохода.

По данным канала, с нынешней третьей женой экс-футболист сборной России Евгенией Ледащевой познакомился якобы еще во время своего второго брака.

На свадьбе невеста была без фаты в утонченном и лаконичном платье, а публику на празднике развлекала Манижа, которая в последние месяцы ославилась своими резкими заявлениями в адрес России. То есть артистка все-таки решила остаться здесь.

«Страну ненавидим, но не уедем, потому что денег больше нигде не заработаем. Противно от таких артистов-лицемеров», — написал про нее журналист Михаил Шахназаров в своем Telegram-канале.

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