«Не понимаю, как бороться с собой»: Боня призналась, что крутит роман с женатым иностранцем

Экс-участница «Дома-2» Виктория Боня много лет живет в Монако. 42-летняя телеведущая воспитывает дочь Анджелину от миллионера Алекса Смерфита, с которым рассталась в 2017 году, но сохранила хорошие отношения.

Накануне Виктория прилетела в Россию и призналась, что крутит роман с женатым иностранцем, который не говорит по-русски. По словам звезды, она влюбилась с первого взгляда.

«В какой-то момент своей жизни я поставила себе табу, что больше на женатых мужчин я не смотрю, для меня эти мужчины прозрачные. И вот, спустя 10-15 лет, я увидела мужчину, в которого влюбилась, он иностранец, и он женат. И я не знаю, что с этим делать, потому что это мое табу. Да, я с ним. Он не понимает по-русски. Не понимаю, как бороться с собой», — разоткровенничалась 42-летняя Боня в шоу «Злые языки» на RUTUBE.

Напомним, с Алексом Смерфитом Виктория Бон так и не дошла до ЗАГСа. Ранее звезда признавалась, что просто боялась идти на этот шаг.

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