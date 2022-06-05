«Ходит по краю, но выходит сухой из воды»: стало известно, почему Собчак все сходит с рук

Ксения Собчак умеет удивить и даже переполошить публику. Чего только стоит ее свадьба с Константином Богомоловым в катафалке или интервью с маньяком. Но из любой ситуации Ксения выходит легко и быстро. Почему так происходит, объяснила психолог Марина Гладышева. По ее мнению, это «манипуляция желанием самореализации. Собчак представляет собой самую смелую версию нас самих».

По словам коуча, Ксения всем своим видом демонстрирует, что она из другого теста.

больше по теме Ксения Собчак озвучила сумму, которую платит Рената Литвинова за учебу своей дочери в Бельгии Ульяна Добровская учится в Королевской академии изящных искусств Антверпена.

«Колкие вопросы, разоблачения, неуместные откровения — это все очень цепляет. Нам интересно смотреть, как она любого, даже самого важного персонажа может поставить на место. Ее аудитория — самодостаточные мыслящие женщины, которым палец в рот не клади. Мы видим, как Собчак везде лезет, ей все удается, а промахи сходят с рук. И мы этим восхищаемся, потому что сами так не смогли», — цитирует Марину Гладышеву «Комсомольская правда».

Смотрите также:

Еще больше в Telegram:

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!

Канал «А теперь внимание!» Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.