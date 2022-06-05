«Специально раздражает»: кому Бузова обязана своей популярностью

Ольга Бузова не только телеведущая. К своим 36-ти она успела стать певицей, актрисой театра, экспертом в спорте, бизнесвумен. При всем этом блондинка всегда подчеркивает, что всего добилась сама. Психолог Марина Гладышева объяснила, что таким образом Ольга манипулирует чувством превосходства, закрывая потребность пользователей Сети в диванной критике.

«Она каждый раз подчеркивает, что она из простой семьи, всего добилась сама, много работала. Это однозначный посыл: я такая же, как и вы, а значит, вы тоже можете всего добиться. И многочисленные сторис Ольги, над которыми поначалу потешались все знаменитости, на самом деле выполняют важную миссию — создают ощущение доступности и близости звезды.

Но самое главное, что Бузова уже как будто специально раздражает огромное количество людей и взращивает не только армию поклонников, но и армию хейтеров. Ведь для создания популярности это даже эффективнее, чем всеобщая любовь», — цитирует Марину Гладышеву «Комсомольская правда».

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