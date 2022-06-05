Комплекс неполноценности: стало известно, почему Киркоров любит стразы, перья, шик и блеск

Недавно Филипп Киркоров отметил свое 55-летие. Шоу-программа, пафосный ресторан, показ мод – поп-король любит показать всю роскошь, в которой он купается. Его наряды – это всегда отдельная тема для обсуждений. Психолог Марина Гладышева считает, что таким образом певец манипулирует комплексом неполноценности – «закрывает нашу потребность в красивой жизни».

«Филипп транслирует роскошь в каждой детали, возможность иметь все и жить, как нравится. Большинству обычных людей, которые ходят на концерты поп-короля, это недоступно. И наблюдая за Киркоровым, зритель получает шанс прикоснуться богатству, побыть рядом, погреться в его лучах», — цитирует Марину Гладышеву «Комсомольская правда».

Напомним, недавно Филипп Киркоров угодил в скандал. На своем концерте он топтался по кресту, установленному на сцене. Эту выходку не простили поп-королю на Кавказе, отметив его предстоящий концерт в Пятигорске.

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