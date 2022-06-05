«Выпустить всех своих демонов»: раскрыт секрет бешеной популярности Сергея Шнурова

Недавно Сергей Шнуров заявил о возвращении «Ленинграда». Группа даст большой концерт в Москве впервые за два года уже ближайшей осенью. Эксперты предполагают, что музыкант вновь соберет полный стадион.

При этом поклонников у Шнурова и тех, кто попросту не понимает его творчество с незамысловатыми песнями и абсолютной убежденности в своей гениальности – достаточно. Психолог и коуч Марина Гладышева считает, что так происходит от того, что «человек кайфует от своей жизни без правил, без попытки соответствовать чьим-то ожиданиям».

«Шнуров не боится выпустить всех своих демонов — это и цепляет. Поэтому люди пойдут и понесут ему деньги. Нам всем не хватает этой раскрепощенности: изо дня в день мы все надеваем пиджаки, подвязываемся ремнями, идем на работу и что-то там терпим. Приходим домой и снова терпим. А на его концертах или под его песни вообще ничего терпеть не надо, можно плевать на все. Жена, мама, начальник, которые нам что-то запрещают, в этот момент идут к черту, а мы отводим душу под грубые матерные песни», — цитирует «Комсомольская правда» Марину Гладышеву.

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