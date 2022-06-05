Сумка из золота, ботфорты Moschino: Лада Дэнс похвасталась дорогостоящими нарядами и обувью

Певица за 55 лет смогла обзавестись эксклюзивными нарядами и аксессуарами, как у голливудских звезд.

Лада Дэнс большую часть жизни выступает на сцене. Она пела еще в ресторане в родном Калининграде, а потом смогла стать звездой.

Певица была в браке с миллионером Павлом Свирским, который для нее не жалел денег. Он дарил ей палатку с цветами, возил на курорты и даже после развода оставил артистке двухуровневую квартиру в центре Москвы.

Однако Лада в шоу «Секрет на миллион» призналась, что именно из-за Павла больше замуж не хочет. Он был достаточно жесток и даже выкрал у нее сына, но потом вернул ребенка.

В свои 55 лет певица может похвастаться моложавым видом и подтянутой фигурой. Она очень любит наряжаться. У Дэнс целая коллекция туфель. По ее словам, некоторые пары не подходят ей по размеру, но она все равно их купила.

В студию Лада принесла самые любимые вещи. Кудрявцева была поражены ее богатствам. «Давай начнем с сапог! Это что?» — спросила телеведущая.

«Сейчас мода на 60-е, 70-е. Сейчас в топе ретро. Мне нравится стиль Джейн Фонда. Можно надеть эти коротенькие платья, голову начесать. Эти сапоги можно носить», — пояснила звезда.

Артистка показала длинные сапоги с золотистым блеском и змеиным принтом.

«Самые топовые вот эти. Их в мире всего несколько. В этих сапогах открывала свое шоу Мадонна. Их заказали для меня из Парижа. Стоят около 3500 евро», — похвасталась певица.

Также Лера обнаружила черные ботфорты Moschino с необычным каблуком. Певица хочет устроить в них фотосессию. Также ей приглянулись туфли со стразами и шипами как у Дженнифер Лопес, но телеведущая заверила, что в таких невозможно ходить. Зато Кудрявцева оценила мюли на высокой платформе.

«Тысяч 200 уношу?» — спросила блондинка. «Где-то так», — отметила Лада. «Уже раздражаешь меня», — ответила Лера.

Также артистка показала свои роскошные сумки. Многие из них уникальны. так одна сумка покрыта золотом в 24 карата. С ней щеголяла певица Рианна. Дома у звезды также много эксклюзива: платья как у Дженнифер Лопес, туфли, как у Наоми Кэмпбелл и сумки, как у Деми Мур.

«Этот кардиган, ну не именного его, от очень известного бренда носила сама Мадонна. Она получала какую-то премию. Я увидела в каки-то записях и сказала, чтоу меня тоже должно быть», — продолжала делиться Лада.

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