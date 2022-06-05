«Дыхание любви»: Макеева поделилась романтичными кадрами с отдыха

Актриса с мужем отдыхают на Мальдивах.

Анастасия Макеева и Роман Мальков недавно отметили первую годовщину семейной жизни. Они стали супругами в мае прошлого года, а после обвенчались. В честь годовщины семья решила отправиться на Мальдивы.

В своих соцсетях Анастасия делится некоторыми моментами отдыха. На тот раз она опубликовала фото, на котором нежно прильнула к мужу. Пара позировала на фоне океана.

«Дыхание любви», — написала Макеева, добавив строчки стихотворения Светланы Богоявленской.

Напомним, недавно Анастасия Макеева и Роман Мальков выиграли престижную премию в номинации «Пара года».

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