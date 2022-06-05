«Шик конца 90-х»: Лада Дэнс показала роскошную двухуровневую квартиру в Москве

Певица не скрывает, что роскошную недвижимость ей подарил Павел Свирский. Также у нее есть квартира в Калининграде и огромный особняк в столице.

Лада Дэнс уже давно покорила сцену. Она также снимается в кино. Артистка в свои 55 лет не перестает следить за внешностью. Однако выходить замуж после развода с мужем Павлом Свирским она не хочет.

Певица рассказала в студии шоу «Секрет на миллион», что у нее бывший возлюбленный даже крал сына, но потом вернул ребенка. Всего у звезды двое детей: Илья и Елизавета.

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Дэнс не скрывает, что является завидной невестой. У нее есть квартира в родном Калининграде, где жила ее мама. Также артистка построила особняк в престижном районе Москвы площадью 750 квадратных метров, где она теперь и обитает. Там нет гостевых спален, зато есть целый этаж с зоной СПА, зимним садом и другой роскошью.

Также Лада похвасталась своей двухуровневой квартирой на Чистых Прудах, которая досталась ей от бывшего мужа. Там певица ремонт делала на свой вкус.

«Дети стебно привыкли называть „шик конца 90-х“, ну пусть шик 90-х, но это ве равно шик», — делится звезда.

Ремонтом занимались дизайнеры из Италии, которые воплощали в жизнь любой каприз артистки. Так в квартире появились: электрический камин, рояль, диван из кожи бизона. Все у нее дома устроено, как лучших голливудских домах. Лада признавалась, что водила туда друзей, включая Андрея Губина.

А кухню в стиле модерн в полами из гранита и черным глянцевым потолком Дэнс увидела в журнале у одной из американских актрис и захотела себе такую же.

Она боится назвать сумму, которую заплатил Свирский за мраморные подоконники и цельный мраморный стол. Артистка признавалась, что у нее с бывшим мужем доходило до драк из-за споров по ремонту. Даже спальню она сделала на заказ в Италии.

Сын Илья после 9 класса перебрался в московскую квартиру, а дочь Лиза уже много лет живет в Лондоне, где окончила школу кинорежиссуры и занимается дизайном.

Сама Лада живет в своем особняке на Рублевке, где дышит свежим воздухом. Она планирует продать роскошную квартиру и купить жилье в Сочи, так как намерена начать там бизнес.

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