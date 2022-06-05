Ничего не скрыть: Рудова показала свои прелести с изюминкой

Провокационные кадры для фанатов Натальи Рудовой – дело обычное. Актриса любит дразнить мужскую часть пользователей Сети. То она в бикини загорает на палубе яхты, то в мини-юбке показывает длинные ноги. На очередном видео Наталья позировала в корсете, засветив грудь.

Рудова облачилась в корсет с цветочным принтом, который подчеркнул ее соблазнительные формы. Фанаты актрисы оценили откровенное декольте.

«Хороша! Красота – убийственная сила! Красотка! Вау!» — писали пользователи Сети.

Недавно Наталья Рудова призналась, что отдых на море ей светит только перед новым годом. План актрисы расписан по дням.

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