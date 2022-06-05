Семейный вечер: Миддлтон в платье мидакси цвета апельсина предстала на публике с детьми

Герцог и герцогиня Кембриджские посетили замок Кардифф в Уэльсе, где будет проходить концерт по случаю празднования платинового юбилея на троне Елизаветы II.

Кейт Миддлтон уже 20 лет строит отношения с принцем Уильямом. Они начали дружить в 2002 году, а потом у них закрутился роман.

Старший старший сын принца Чарльза и принцессы Дианы долгое не решался сделать ей предложение, но в итоге их свадьба была одной из самых пышных в Британии. Кэтрин не только справляется со своими обязанностями, но и подарила мужу троих детей.

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Недавно Миддлтон и принц Уильям предстала на публике со всеми наследниками. Принц Джордж, принцесса Шарлотта и маленький принц Луи побывали на параде, который прошел в первый день празднования 70-летия правления королевы Елизаветы II на престоле.

Примечательно, что тогда Кейт впервые увиделась с принцем Гарри и Меган Маркл, которые приехали из США ради праздника.

А вот 4 июня герцог и герцогиня Кембриджские снова вышли в свет. На этот раз они взяли с собой принца Джорджа и принцессу Шалотту. По все видимости, родители наказали Луи, который во время парад корчил рожицы и закатывал глаза прямо на балконе рядом с королевой, поэтому он остался в замке.

Для такого случая Миддлтон облачилась в платье-пальто цвета апельсина. Наряд длинны мидакси дополнили лодочки. Она сделала хвостик и неброский макияж.

Шарлотта была в синем пальто и выглядела элегантно, подстать маме. А принц Уильям вместе с сыном выбрали по синему брючному костюму. Супруги с наследниками посетили замок Кардифф в Уэльсе, где будет проходить концерт по случаю празднования платинового юбилея на троне Елизаветы II. Малыши даже смогли пообщаться с публикой. Кэтрин не отходила от дочки, а принц Уильям смотрел за сыном.

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