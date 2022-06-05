Сверкнула прелестями: Бузова в ботфортах и боди сразила публику своими пышными формами на сцене

4 июня певица выступила в Крокус Сити Холл. Она сменила несколько образов, спускалась в образе ангела и танцевала на пилоне.

Ольга Бузова является известной телеведущей. Она уже 18 лет строит карьеру на телевидении. А после развода с Дмитрием Тарасовым блондинка также стала петь. Она уже выпустила несколько клипов и записала хиты.

Последние несколько недель артистка активно готовилась блеснуть на сцене. Она брала уроки стриппластики и шила костюмы.

4 июня в Крокус Сити Холл Бузова дала первый большой концерт за долгое время. Она спускалась с потолка в образе ангела, а также танцевала в корсетах и миниатюрных платьях.

Еще одним ярким образом был костюм черной вдовы с паучьими лапками. Публика пришла в восторг от грандиозного шоу, которое устроила артистка. Но самое интересное она припасла напоследок.

Ольга исполнила соблазнительный танец на пилоне. Именно к этому номеру она готовилась больше месяца. Черное боди с прозрачным декольте и ботфорты подчеркнули ее пышные формы и позволили оголить бедра. Телеведущая взбиралась на шест и крутилась на нем.

«Как красиво!» — восхитились ее друзья.

В зале были: Виктория Боня, Наталья Рудова, Олег Верещагин, Мария Погребняк, Анастасия Шубская и Александр Овечкин, Филипп Киркоров и другие звезды.

Многие осыпали ее комплиментами. «Какой это труд! Оля, роскошная», «Костюмы просто высший класс», «Какая ты крутая», «Выглядишь бесподобно», «Оля, это круто», «Ну твоя фигурка стала пышнее и соблазнительнее», «Наряды прям огонь», «Рассмотрели твою пятую точку со всех сторон», — стали писать пользователи Сети.

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