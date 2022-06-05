Ксения Бородина в трикотажном платье с разрезом встретилась с Бураком Озчивитом

Телеведущая увидела звезду «Великолепного века» в Стамбуле. Она побывала на съемках «Основание Осман».

Ксения Бородина является известной телеведущей. Она уже давно снимается на телевидении и может похвастаться целой армией поклонников.

Ксения после развода с Курбаном Омаровым предпочитает много путешествовать и не жалеет денег на наряды. Недавно она отдохнула в Дубае, а потом несколько дней провела с подругами в Санкт-Петербурге.

На этом Бородина останавливаться не стала. Она уехала на два дня в Турцию. Телеведущая не просто гуляла по Стамбулу, а посещала места, где снимали такие сериалы, как «Постучись в мою дверь» и «Черная любовь».

Оказалось, что Ксении помогли исполнить мечту. Вечером она отправилась прямо на съемочную площадку «Основание Осман».

Для особенного случая телеведущая облачилась в трикотажное платье сливочного цвета с поясом в виде цепочки и босоножки на каблуке. Женственный образ дополнила розовая сумка. Наряд подчеркнул ее фигуру.

Бородина не зря нарядилась, так как ей удалось увидеться со знаменитым актером из «Великолепного века», Бураком Озчивитом.

«Это произошло! 3 года! Девочки, хочу сразу объяснить, именно герой Кемаль меня очаровал так, я рыдала, когда он умер. Самый мой любимый сериал „Черная любовь“. Благодаря ему я полюбила этот город и турецкие сериалы. И сегодня я была в шоке, побывав на съемках „Основание Осман“ и лично увидев всю съемочную площадку и игру главных актеров, понимаешь какой это титанический труд. Одни сценические костюмы чего стоят весят по 10-15 кг и ты вынужден плавиться в них целый день в жару. Знаете, нет легкого труда и то что нам кажется красивой картинкой и выглядит на экране всего пару секунд, снимается часами, а то и сутками. Спасибо за фото Бураку», — написала звезда.

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