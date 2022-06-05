Шубская в золотистом платье с рукавами-буфами вместе с Овечкиным оторвалась на концерте Бузовой

Ольга Бузова обычно успевает ездить на съемки, выбирать новые образы и готовиться к красным дорожкам. Весной она не раз удивляла публику своими нарядами, ездила не премии и при этом продолжала сниматься для ТВ.

Однако в конце мая телеведущая сосредоточилась на репетициях. Она готовилась в большому концерту, который дала 4 июня в Крокус Сити Холл.

Ей удалось собрать почти полный зал. Наталья Рудова, Виктория Боня и другие селебрити пришли ее поддержать. Не остался в стороне и Александр Овечкин.

Именитый хоккеист давно дружит с блондинкой из «Дома-2». Он появился на концерте с женой Анастасией Шубской, которая облачилась в золотистое мини-платье с рукавами-буфами. Наряд подчеркнул ее стройные ноги.

«Мы знали, где мы будем 4 июня! Поздравляем муся», — заявила она.

Даже на сидениях они не могли усидеть на месте. Шубская и Овечкин танцевали под хит «Мало половин». Рядом с ними была певица Жасмин. А вот детей супруги оставили дома. Их сыновья Сергей и Илья еще маленький для шумных мероприятий. Поклонники восхитились тем, как выглядит Анастасия. Многие осыпали их комплиментами.

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