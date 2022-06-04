Гранков и Адилет сделали выбор: стали известны победительницы шоу «Холостяк»

До финала проекта дошли четыре девушки. Одна покинула шоу со слезами, а вторая с улыбкой. А вот заветных колец не было. Холостяки вручили избранницам по розе.

В этом году шоу «Холостяк» было необычным. Девятый сезон проекта запомнится зрителям, так как в не было целых два холостяка. Александр Гранков занимается своим хозяйством. У него есть лошади и особняк, где он живет с родителями. Когда девушки с ним познакомились на шоу, то многим он показался неинтересным. Тогда в игру вступил бизнесмен, казахский миллионер Димаш Адилет.

21 участница проекта была в начале, но лишь 4 девушки дошли до финала. В последней серии шоу холостяки снова сходили на свидание с избранницами.

Александр прокатил Марину Хрипину на фуникулере в Анталии. А Димаш показал горы Соне Солманидиной. Также Гранков сводил Яну Сапету в местную забегаловку. Они общались и ели простые местные блюда. А Адилет прокатил Арину Перевертень на мотоцикле и научил стрелять из пистолета.

Перед финальным решением холостяки сыграли в теннис. Александр постоянно шутил, но при этом сгладить горечь расставания, когда попрощался с Мариной.

Девушка рыдала в машине. А вот заветную розу получила Яна. Она обняла возлюбленного и поцеловала. Даже ребенок, который есть у его избранницы, не стал помехой для Гранкова.

Димаш также старался быть деликатным. Он напомнил о ярких моментах, которые у него были с Ариной. Блондинка отметила, что намерена с ним дружить после проекта, если у него не будет девушки.

А Соне, которая нарядилась в элегантное платье, холостяк отдал розу. Она была так тронута, что разрыдалась. Ей пришлось прятать лицо от Адилета.

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