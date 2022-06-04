Целый самолет роз: Лада Дэнс вспомнила, как за ней ухаживал женатый бизнесмен

Певица призналась, что у них были пылкие чувства. Именно ради Павла Свирского она ушла от известного продюсера.

Лада Дэнс является одной из самых популярных певиц. Она была юной, когда пела в ресторане в Калининграде. А потом артистка уехала и познакомилась со знаменитыми артистами, выступила на «Юрмале» и стала звездой. А вот в личной жизни до сих пор у нее кипят страсти.

В студии передачи «Секрет на миллион» Лада рассказала, как сама соблазнила продюсера Леонида Величковского. А потом приехала на курорт и ушла к другому.

По словам певицы бизнесмен Павел Свирский был очень галантным. Он за ней красиво ухаживал и не жалел денег. также ее покорил его брутальный вид.

«Прям палатку завернули. Целый самолет летел! Мы летели в одном самолете, а во втором самолете летели мои розы. Я много чего в жизни видела. Влюбилась не сразу. Он показался мне таким напыщенным. Мы приехали куда-то с Леней, я была вся зеленая, напялила очки. Лихие 90-е, мы были зажигалки. Летели в Ригу. После концерта я открываю дверь, а там букет и ноги. Он держал этот букет. После выступления мы пошли в бар. Ухаживать начал сразу. Когда мы сидели в ресторане, он был другой. Мне было холодно и я попросила пиджак. Он мне его дал. Там его запах и парфюм, который мне безумно нравится. Гормоны ударили в голову. У меня крышу снесло. Все завертелось очень близко. Меня трясло», — вспомнила Дэнс.

Она призналась, что от знакомых узнала, что у Свирского тогда в 26 лет был женат, но потом развелся. Сама артистка горела желанием играть свадьбу, но не торопила события. Звезда родила ему сына Илью и дочку Елизавету.

«Я вышла за него замуж, когда была беременна вторым ребенком. Это я настояла. Был дефолт. Момент, когда все стало рушиться, он все стал терять. У него огромные растраты, он должен браком. Тогда и начались наши проблемы», — призналась Лада.

Она пояснила, что муж начал изменять, устраивать скандалы и был против того, чтобы его сужена занималась музыкой. А когда бизнесмен не пришел на день рождения сына, то у них окончательно разладились отношения. В 2002 году они развелись По словам певицы, он сделал это за ее спиной. Дэнс уже по факту узнала, что он снова женился. А в е паспорте продолжал красоваться штамп.

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