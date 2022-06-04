Забыли про возраст: Лера Кудрявцева и Лада Дэнс «зажгли» на пилоне

Телеведущая за пару минут научилась трюкам на шесте. Она умело станцевала в студии.

Лера Кудрявцева уже много лет работает на телевидении. Она брала интервью у Сергея Лазарева, Натальи Подольской и других артистов. Сама Лера редко рассказывает о личной жизни.

Она счастлива в отношениях с хоккеистом Игорем Макаровым и растит дочку Марию. У нее также есть внук Лев. Обычно вечерами блондинка сидит дома, готовит и убирает.

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Но оказалось, что Кудрявцева умеет зажигать. У ней в студию «Секрет на миллион» пришла Лада Дэнс. Певица занимается танцами на пилоне, поэтом с радостью продемонстрировала свои таланты. Артистка закружилась на пилоне в кожаных лосинах. Она прогибала спинку и кружилась на шесте, демонстрируя свою растяжку.

«В 55 лет?», — удивилась Лера. «Браво! Круто!» — восхитилась она. «Стой, не уходи!» — заявила телеведущая.

Она заверила, что наблюдала за Ладой очень внимательно. Блондинка запрыгнула на пилоне и ловкой прокрутилась вокруг. Потом Кудрявцева также взяла и станцевала часть связки, которую показала Дэнс. Артистка была изумлена ее способностями, но телеведущая сказал, что впервые делает подобное.

«Тогда ты обязана начать заниматься», — сказала героиня передачи.

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