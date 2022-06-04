«Прям у Лени на глазах»: Лада Дэнс рассказала, как соблазнила Величковского и уехала от него с другим мужчиной

Знаменитая певица раскрыла тайны прошлого в передаче «Секрет на миллион». Она вспомнила о бурном романе с продюсером.

Лада Дэнс является певицей и актрисой. Она в прошлом году отметила свое 55-летие. Артистка следит за своей внешностью и продолжает появляться на публике в дерзких нарядах.

О личной жизни она рассказывает не часто, но является завидной невестой. У нее есть квартира на Патриарших прудах и особняк в 750 квадратных метров. Она не скрывает, что так жила не всегда.

Дэнс стала героине шоу «Секрет на миллион». Она вспомнила, как росла без отца, рассказала о неудачном бизнесе и раскрыла подробности из личной жизни. До брака с Павлом Свирским у нее был роман с продюсером Леонидом Величковским. По словам самой певицы, это она его уложила в кровать, но спустя годы ушла от него к другому.

«Честно скажу, это я Леню соблазнила. Он, кажется, не собирался со мной встречаться. Он был симпатичный, модный. А я девчонка, которая приехала в Калининграда. Помню, подъезжает на „Жигулях“ в этих ботинках Depeche Mode. Такая куртка! Такой круто! Зацепил меня. Вообще, я люблю добрый мужчин. Люблю те, кто заботится обо мне», — поделилась Дэнс.

Она в свое время даже купила с ним квартиру за 30 тысяч долларов. Из убитой хаты, где разводили кроликов, артистка создала роскошное гнездышко с красивым ремонтом. Однако их ограбили. По словам певицы, вывезли все, включая итальянскую мебель. В то время звезда получила миллион долларов от Михаила Прохорова, которые тоже украли.

О расставании с продюсером Лада рассказала с грустью. Она призналась, что поступила очень некрасиво.

«Леню очень жалко. У меня не было выхода. Когда мы были в Греции, мой будущий муж, сейчас уже бывший, сказал, что он будет в аэропорту, и если я с ним не поеду, то больше никогда его не увижу. Мне поставили условия. Мы прилетаем, тут же подходит охрана моего будущего мужа, берет мои чемоданы прям у Лени на глазах. Я говорю: „Лень, прости“. Я не знала, как сказать. Я трусиха. Леня догадывался. Он тоже не святой, но не важно», — раскрыла Лада.

Сам Величковский признался, что последние годы жизни с артисткой стали адом. Продюсер рассказал, как она устраивала скандалы, сама проговорилась ему о другом мужчине. Дэнс в ответ пояснила, что тогда Леонид на нее обозлился и не раз поливал ее грязью. После развода звезда все оставила ему.

Смотрите также:

Еще больше в Telegram:

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!

Канал «А теперь внимание!» Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.