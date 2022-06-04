«На расслабоне»: Наталья Фриске запечатлела, как маленькая дочка в бодике лежит в кроватке

Наталья Фриске уже давно не выступает на сцене. Она не стала строить карьеру в группе «Блестящие». Сестра Жанны Фриске работает в салоне красоты.

Она также, как родители, переживает за племянника Платона, который после смерти Жанны стал жить со своим папой Дмитрием Шепелевым. Но в этом году Наталья стала мамой. Она родила дочку Луну, которая стала главной отрадой в семье.

Уже скоро малыше исполнится два месяца. Фриске признавалась, что у девочки появились крестные родители. Более того, она устраивала для нее фотосессию.

Почти каждый день Наталья гуляет с наследницей и может похвастаться гардеробной крохи. На этот раз новоиспеченная мама засняла Луну, которая лежала на кровати в бодике в окружении собак.

«На чиле, на расслабоне», — заявила Фриске.

Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие отметили, что малышка подросла. «Ну что за красоточка», «Это роскошно», «Какая она красотка», «Наряд супер и кавалеры тоже», «Это классно!», «Маленькая принцесса», «Кроха прям модная малявка», «Фото получилось зачетное», «Она так быстро растет», — прокомментировали кадр подписчики.

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