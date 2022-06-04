Модник в панамке: Нюша засветила лицо крохотного сына на отдыхе

Певица поделилась трогательными кадрами из Дубая. Она целый день провела с семьей.

Нюша является одной из самых известных певиц в России. Ее хиты продолжают играть на радио. А вот сама артистка стала больше времени уделять семье.

Она не скрывает, что ее жизнь после свадьбы с Игорем Сивовым изменилась. Теперь звезда растит дочку Серафиму-Симбу. А в прошлом году у них родился сын, но даже его имя пара скрывает.

Примечательно, Нюша в феврале переехала с семьей жить в Дубай. Она наслаждается теплой погодой, водит детей в парки и океанариумы.

Также певица находит время для вечеринок и прогулок на яхте. Но накануне она весь день провела в бассейне с мамой и наследниками. Артистка засняла, как крохотный сын в панамке плескается в бассейне. Он был надувным кругом. Рядом с ним плескалась сестра.

А вот потом Нюша в купальнике с эффектом стройности запечатлелась с малышом, которого укутала в полотенце. Мальчик спокойно сидел на ее руках. Певица не стала прятать профиль малыша. Поклонник решили, что он похож на маму.

«Как мило», «Как на тебя похож маленький», «Вау, он такой красавчик», «А ты так похудела», «Нюша, какие кадры! Малыш весь в тебя», «Ну это мило до жути», «Как же его зовут. Может лев?», «Классная такая», «Симбуля не ревнует?», «Вырос уже очень», — стали писать подписчики.

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