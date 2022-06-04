«Она этого ждала»: Меган Маркл познакомила 11-месячную дочь с королевой Елизаветой II

Однако ее жизнь не была сказкой. Вскоре после рождения сына Арчи. Пара предпочла отказаться от своих обязанностей и уехать в США. Лишь 2 июня влюбленные прилетели в Лондон.

больше по теме Меган Маркл в белоснежном тренчкоте и лодочках пришла с принцем Гарри на службу Герцогиня Сассекская повторила образ Кейт Миддлтон. Они впервые встретились впервые после скандалов.

Герцоги Сассекские впервые появились на публике в одной компании с монархами спустя два года после своего бегства в США. Они даже взяли с собой наследников во время поездки, но на публике малыши не появились. У пары уже растет дочка Лилибет Диана, которой всего 11 месяцев.

40-летняя Маркл посетила парад в честь королевы и появилась на службе в храме. А накануне она познакомила дочку с ее Елизаветой II.

«Насколько мне известно, нам ничего не следует ожидать. Эти моменты между королевой и Лилибет очень личные, и, конечно, мы догадываемся, как сильно она этого ждала. Их сдерживала пандемия. Известно, что вчера королева вернулась в Виндзорский замок, а пара вернулась в коттедж во Фрогморе. Так что это был первый шанс для Елизаветы II встретиться с тезкой», — рассказал королевский автор Омид Скоби в интервью BBC Breakfast.

Напомним, что супруги планируют отметить день рождения дочки в Лондоне. Ранее стало известно, что королева тоже приглашена на праздник к правнучке.

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