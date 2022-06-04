Учимся танцевать вальс
Видео
Как приготовить вкуснейшую солянку по проверенному рецепту
Видео

«Она этого ждала»: Меган Маркл познакомила 11-месячную дочь с королевой Елизаветой II

Герцоги Сассекские исполнили желание королевы. Малышка Лилибет впервые оказалась в Лондоне.

«Она этого ждала»: Меган Маркл познакомила 11-месячную дочь с королевой Елизаветой II
Меган Маркл и принц Гарри. Фото: Global Look Press
Меган Маркл является бывшей актрисой. Она уже давно состоит в браке с принцем Гарри. Их свадьба в свое время стала событием года, а саму Меган прозвали американской Золушкой.

Однако ее жизнь не была сказкой. Вскоре после рождения сына Арчи. Пара предпочла отказаться от своих обязанностей и уехать в США. Лишь 2 июня влюбленные прилетели в Лондон.

Герцоги Сассекские впервые появились на публике в одной компании с монархами спустя два года после своего бегства в США. Они даже взяли с собой наследников во время поездки, но на публике малыши не появились. У пары уже растет дочка Лилибет Диана, которой всего 11 месяцев.

40-летняя Маркл посетила парад в честь королевы и появилась на службе в храме. А накануне она познакомила дочку с ее Елизаветой II.

Меган Маркл и принц Гарри. Фото: Global Look Press

«Насколько мне известно, нам ничего не следует ожидать. Эти моменты между королевой и Лилибет очень личные, и, конечно, мы догадываемся, как сильно она этого ждала.

Их сдерживала пандемия. Известно, что вчера королева вернулась в Виндзорский замок, а пара вернулась в коттедж во Фрогморе. Так что это был первый шанс для Елизаветы II встретиться с тезкой», — рассказал королевский автор Омид Скоби в интервью BBC Breakfast.

Напомним, что супруги планируют отметить день рождения дочки в Лондоне. Ранее стало известно, что королева тоже приглашена на праздник к правнучке.

Смотрите также:

Еще больше в Telegram:

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!

Канал «А теперь внимание!» Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.

Тэги

Британская королевская семьяЗвездные детиКоролева Елизавета IIЛилибет ДианаМеган МарклПринц Гарри