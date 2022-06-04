Навка в шелковом костюме в бельевом стиле щегольнула на вечеринке у Киркорова

Татьяна Навка является известной фигуристкой. Она в свое время завоевала множество наград и даже смогла получить олимпийское золото. Теперь спортсменка много работает.

Она создает красочные ледовые шоу. Примечательно, что Татьяна также растит дочку Надежду и порой появляется на красных дорожках с мужем Дмитрием Песковым.

На днях Навка вышла в свет. Она появилась на вечеринке, которую устроил Филипп Киркоров в честь своего отца Бедроса. Знаменитому артисту исполнилось 90 лет.

Пришли его поздравить: Алсу, Владимир Винокур, Лариса Долина, Наташа Королева и другие знаменитости. Фигуристка выбрала шелковый наряд в бельевом стиле. Изумрудная рубашка оверсайз и жемчужная блузка дополняли брюки клеш.

«Большому кораблю Большое плавание! На днях отметили 90-летие Бедроса Киркорова! Особенно трогательно и душевно, когда уже взрослые дети организовывают праздник своим родителям. В этом есть какая-то особенная теплота, гордость и важность связи поколений! Вчера мы присутствовали именно на таком вечере. Именинник буквально сиял, наслаждался и несмотря на такую приличную цифру был бодр, весел, красив и счастлив! Бедрос, оставайтесь таким же счастливым, здоровым и жизнерадостным!!! А Филиппу, есть на кого равняться, благо с генами ему повезло», — заявила Татьяна.

Поклонники восхитились тем, как выглядит спортсменка. Многие осыпали ее комплиментами. «Красоточки», «Как вам идет», «Очень стильно», «Все сияют», «Такая крутая», «Классно», «Татьяна прям помолодела», — прокомментировали пост подписчики.

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