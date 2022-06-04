Максимальная женственность: Пегова в силуэтном платье в горох с баской попала под ливень

Актриса в ярком образе очаровала поклонников. Она поделилась кадрами со съемок.

Ирина Пегова уже давно строит карьеру в кино. Она не скрывает, что в свое время училась у Олега Табакова. актриса снялась со многих кинолентах и работала с Дмитрием Нагиевым, а также с Сергеем Буруновым.

Примечательно, что она обладает нестандартной фигурой, но это ей не помешало победить в «Танцах со звездами» и показать талант в «Ледниковом периоде».

В последнее время Ирина регулярно ездит на съемки. При этом на днях ей удалось провести время с дочкой Татьяной. Актриса каждый предстает на публике в новых образах.

На этот раз она щегольнула в алом платье в горох с баской. Силуэтный наряд подчеркнул ее постройневшие формы и талию. Пегова также была в шляпке с вуалью. На этот раз она предстала в вагончике для грима. Внезапно пошел ливень. Она отказалась бежать по улице.

«Может не пойдем! Давай не пойдем! Подождем», — заявила звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Ирина. Многие осыпали ее комплимента. «Шикарно, платье, серьги», «Ну прямо ягодка — клубничка!», «Очень летний и теплый образ», «Прекрасна в любом платье!», «Очень вам идет», «Очень женственно! Ягодки в ушах классные!», «Роскошная талия», «Шикарное платье», «Выглядите безукоризненно», — прокомментировали пост подписчики.

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