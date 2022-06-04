«Соскучилась по летней Москве»: Боня отметилась в ультрамодных брюках Givenchy и с сумкой-пельменем

Виктория Боня является экс-участницей «Дома-2». Она прославилась благодаря телестройки и стала работать ведущей и моделью. Однако теперь ей удается зарабатывать большие деньги в качестве бьюти-блогера.

Она уже давно живет в Монако, где растит дочку Анджелину. Недавно звезда блистала на Каннском кинофестивале. Она меняла образы и каждый раз привлекала к себе внимание публики.

А на днях Виктория приехала в Москву. Она взяла с собой летние наряды. На этот раз светская львица вышла на прогулку в черном тотал луке. Она отметилась в брюках карго Givenchy и футболке в тон. Наряд дополнили кроссовки и белая сумка-пельмень. Боня предпочла стиль спорт-шик для променада.

«Как же я соскучилась по летней Москве, когда за окном зелень… И уже даже пробки не раздражают и без разницы сколько куда ехать, потому что дышится даже по-другому. Вы замечали, что летом время идет иначе и дышится как-то по-особому?» — написала звезда.

К слову, она поделилась, что собирает на концерт Ольги Бузовой, который продет 4 июня. Поклонники восхитились тем, как выглядит Виктория. «Обожаю твой стиль», «Брючки просто пушка», «Идеальный образ», «Тут все сошлось», «Вика, ты сплошной восторг», «Какая хорошенькая», «Ну чудо-девушка», — прокомментировали пост подписчики.

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