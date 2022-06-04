Меган Маркл в белоснежном тренчкоте и лодочках пришла с принцем Гарри на службу

Меган Маркл в свое время стала женой принца Гарри. Выбор внука королевы Елизаветы II многих удивил, так как его избранница была в разводе и является бывшей актрисой.

Влюбленные вскоре обзавелись наследником — принцем Арчи. Но жизнь под прицелом камер и с целой горой правил оказалась сложной для Меган, поэтому они отказались от исполнения обязанностей и уехали в США.

больше по теме Меган Маркл в платье с открытыми плечами и шляпке с бантом щегольнула на юбилее королевы Герцоги Сассекские оказались в числе гостей праздничного парада на платиновом юбилее Елизаветы II.

Там герцогиня Сассекская родила дочку Лилибет. Лишь 2 июня супруги вдвоем вернулись в Лондон и взяли с собой наследников. Они не стал пропускать праздничные мероприятия в честь платинового юбилея правления королевы Елизаветы II.

Однако уже во время парад пара почувствовала, в каком они теперь положении. Их не пустили на балкон дворца к королеве, поэтому наблюдали они за действом из окна, согласно протоколу.

Однако Меган все время улыбалась. Кажется, что она наслаждалась тем, что свободна от большинства правил, которые раньше ей пришлось бы соблюдать. Даже наряд она выбрала с открытыми плечами.

А вот на следующий день Маркл уже пришла с мужем на семейную службы. Она впервые после скандалов была рядом с Кейт Миддлтон. К слову, на этот раз жена принца Гарри повторила образ Кэтрин. Она облачилась в белоснежный тренчкот с рукавами 3/4, лодочки на шпильке, шляпку с небольшими полями. Наряд с воротничком и поясом оказался не самым удачным, так как талия Меган «поплыла».

Поклонники посчитали, что в этой битве модных образов Миддлтон выиграла. Она для службы в храме предпочла платье миди цвета омлета и шляпку бренда Philip Treacy.

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