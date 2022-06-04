Один блондин, второй — брюнет: Шепелев отметилась на прогулке с подросшими сыновьями

Телеведущий опубликовал редкие кадры и Платоном и Тихоном, который уже уверенно научился ходить.

Дмитрий Шепелев в начале карьеры работал диджеем, а потом стал телеведущим. Он состоял в гражданском браке с Жанной Фриске. У них родился сын Платон.

До последних дней жизни певицы возлюбленный был рядом с ней. Однако он состоит в ссоре с ее родителями, поэтому бабушка и дедушка не видят внука. А сам Дмитрий снова женился на дизайнере интерьеров Екатерине Тулуповой.

У избранницы телеведущего есть дочка, ровесница Платона. А в прошлом году у пары родился первый общий ребенок — сын Тихон.

Пока лицо наследников Шепелев прячет, хотя ранее поклонники смотри увидеть, каким стал сын Фриске. Многие отметили, что он похож на маму. А 4 июня Дмитрий публиковал кадры, на которых гуляет с сыновьями, держа их за руки.

Примечательно, что Платон уже стал высоким и может головой коснуться плеча отца. А вот маленький Тихон научился ходить.

«Семейный архив», — написал телеведущий.

Поклонники восхитились роликом. Многие отметили, что мальчики подросли. «Два братика», «Ну что за мимишность!», «Младшенький в ногу с папой старается идти», «Как же время летит, младшенький уже ходит во всю», «Как хорошо, что у вас есть Катя! Неповторимая, неотразимая», — прокомментировали кадры подписчики.

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