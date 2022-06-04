«Человек меня выкинул на улицу»: Бузова напомнила Бондарчук, что Тарасов «еще жив»

Как отметила певица, ей были поставлены сроки уйти из дома на следующий день.

Певица Ольга Бузова в программе «Света вокруг света» со Светланой Бондарчук высказалась о бывшем муже футболисте Дмитрии Тарасове. Речь в шоу зашла о знаках зодиака.

«Я не люблю Водолеев. Они воду льют», — заявила Бузова.

«У тебя муж был Водолей?», — спросила Бондарчук.

«Нет. Он был Рыба, но он не был. Он же еще жив», — выпалила Бузова.

После этих слов Светлана Бондарчук поперхнулась водой.

«Твой бывший муж. На днях с ним вышло интервью у Ксении Собчак», — заметила Бондарчук.

«Я не смотрела. В новостной ленте увидела. Года три-четыре назад сходила бы с ума. Я бы оценила каждое слово, что он сказал, а сейчас не интересно. Это так хорошо. Можно посмеяться, но без ущербности. Вот его интервью «Алена, блин» — это была истерика два года назад. Там столько несправедливости. Он до сих пор не может попросить прощения. Человек выкинул меня на улицу, когда я не могла ходить после операции. Без машины с разбитым сердцем с двумя собаками. Там сроки были поставлены уйти на следующий день. Он уже любил другую. Думаю, что сейчас он раскаивается». Ольга Бузова

Напомним, что Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов не смогли построить счастливую семью. После развода они стали бросаться взаимными упреками.

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