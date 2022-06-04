Невестка Орбакайте в топе-корсете повеселилась с внуком Пугачевой в Нью-Йорке

Алена Краснова и Никита Пресняков провели время в клубе. Они проводят летние дни в самом знаменитом городе в мире.

Никита Пресняков является старшим сыном Кристины Орбакайте. Он пошел по ее стопам и тоже занимается музыкой. В прошлом году артист также стал играть в театре. Он счастлив в браке с Аленой Красновой.

Минувшей весной пара отметилась на юбилее Филиппа Киркорова. Также они поздравили Орбакайте с 51-летием, когда певица дала концерт в Москве.

Примечательно, что на днях Пресняков с женой уехал в США. Второй раз в этом году они оказались в Нью-Йорке, где в свое время учился музыкант.

В первый же вечер они отправились в клуб, чтобы повеселиться и отдохнуть. Алена облачилась в белые джинсы и черный топ-корсет из атласа. Она подчеркнула свою стройную фигуру. А вот Никита много танцевал.

В соцсети невестка Орбакайте поделилась красочными кадрами. Она показала, как они провели вечер. Многие поклонники осыпали пару комплиментами.

«Как круто», «Выглядите сногсшибательно», «Вот это вы счастливые! Опять там, где город не спит», «Просто роскошно», «Вот это атмосфера», «Алена, вы красотка», «Просто бесподобно», «Везде люди любят танцевать и развлекаться», — прокомментировали кадры подписчики.

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