«Ни злобы, ни радости»: что пишут в соцсетях россияне о первом концерте Галкина в Израиле

Россияне бурно отреагировали на первый концерт телеведущего Максима Галкина в Израиле. В Ютуб появились комментарии на этот счет. Они очень разнятся по своей риторике.

«Я очень рада за Израиль. Таких «патриотов» отхватил», «Хотелось концерт посмотреть… Человек имеет право жить там, где ему комфортно, где нравится. Пусть живут счастливо, где хотят», «Мне очень жаль, что все так получилось. Максим, что не говори, очень талантливый в своей сфере. А за слова свои, что наговорил, все равно придется ответить», «Они уехали не поэтому, а по другой причине. Огромные деньги, заработанные в России вложены в собственность закордонную, чтобы не потерять. Это мое мнение», — пишут россияне.

Некоторые пользователи отмечают, что купили билеты на концерты Галкина в Израиле. «О, класс! А мы идем 13-го! Еле успели взять билеты — они раскупались в течение дня! Слышала, что дальше Австралия — друзья там тоже вас ждут! Спасибо за вашу позицию и за настоящую интеллигентность. До скорой встречи на концерте!», «Пусть Галкин подливает негатива о его «мучениях» в России, тогда этому залу вообще присесть не придется, так рады будут. Отношения у руководства Израиля с РФ одни, а здесь другие, потому что на концерт пришли русскоговорящие, бывшие, уехавшие. А их когда-то долго не выпускали, зло осталось. И у Галкина пока есть работа и заработок. А вот возврата, скорее всего, не будет. Ни злобы, ни радости, это его жизнь, его выбор, его проблемы. Безразлично, что есть, что нет», — пишут пользователи.

Напомним. что уже 4 июня Максим Галкин выступит в Центре сценических искусств Беэр-Шевы со вторым концертом. Преставление перед зрителями начнется в 20.00 по местному времени. Всего в Израиле будет 16 концертов в течение всего июня.

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